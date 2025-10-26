Sbatte la testa mentre gioca, poi va in arresto cardiaco: bimba di un anno rischia la vita

Una bambina di quasi 2 anni, in arresto cardiaco, è stata soccorsa ieri sera presso la Guardia Medica di Palazzolo, dove la madre l’aveva portata dopo una caduta. Trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è in pericolo di vita.

L’accaduto

Stando alle ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno raccolto le testimonianze dei famigliari, la bambina si trovava a Palazzolo con la madre, ospiti di alcuni parenti. Era intenta a giocare con un altro bambino, quando è caduta ed ha sbattuto la testa sul pavimento: poi ha iniziato a rimettere e ha perso i sensi, circostanza che ha subito allarmato i presenti.

I parenti l’hanno portata presso la Guardia Medica, ma quando è arrivata era in arresto cardiaco. Subito soccorsa, è stata trasportata d’urgenza al nosocomio di Bergamo. La sua prognosi è riservata, ma le sue condizioni all’arrivo erano gravissime: è in pericolo di vita.

Gli accertamenti

I carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo presso l’abitazione, stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. Nata in Italia da genitori marocchini nel 2024, residente nella bergamasca, si trovava in compagna della madre, mentre il padre attualmente si trova all’estero per lavoro.