Cade dalla bicicletta a seguito di un investimento, allertati i soccorsi

É successo questa mattina (martedì 12 luglio 2022) a Chiari.

I primi soccorsi

Teatro del sinistro la zona compresa tra via Marengo e via Tito Speri. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza che ha prestato i primi soccorsi alla persona che si trovava a bordo della bicicletta la quale è stata posizionata sulla barella e trasportata in ospedale. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri per gli opportuni rilievi del caso e la Polizia locale per la gestione del traffico.

Seguono aggiornamenti.