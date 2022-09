Cade da cavallo, scatta il codice rosso per un 70enne

Una grande paura questa mattina (venerdì 16 settembre 2022) a Erbusco.

Una brutta caduta

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10 in codice rosso nella frazione di Zocco. Un uomo di 72 anni stava passeggiando in sella al suo cavallo quando, per cause ancora da chiarire (non si esclude il malore) è caduto da battendo la testa. Ad accorgersi di quanto avvenuto i lavoratori delle aziende site nella zona industriale di via De Gasperi che hanno subito allertato i soccorsi.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Quest'ultimo ha trasportato l'uomo all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.