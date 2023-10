Cacciatore colpito da un improvviso malore: non c'è stato nulla da fare.

Era uscito di casa di primo mattino per recarsi al suo capanno da caccia fisso sul Monte Alto. Un viaggio, purtroppo, di sola andata.

Giovanni Brescianini, classe 1954, si è spento improvvisamente, stroncato da un malore. A lanciare l’allarme i famigliari, preoccupati di non vederlo tornare a casa per pranzo. La tragedia si è consumata ieri, giovedì 26 ottobre 2023, in via Gazzoli a Corte Franca. Ad allertare i soccorsi sono stati i famigliari, allarmati di non vederlo tornare a casa per pranzo. La chiamata al 112 è scattata intorno alle 13.15 in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Adro, i Vigili del fuoco e i sanitari, ma è stato tutto inutile. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più niente da fare.

Era uscito di casa verso le 6 del mattino

Il capanno si trova in una zona impervia, raggiungibile a piedi, ma a circa un chilometro di distanza dall’abitazione del cacciatore, che era partito di buona lena intorno alle 6 di mattina. Difficile stabilire l’ora precisa in cui il malore l’ha colpito, ma sul fatto che il decesso sia dovuto a cause naturali non c’è stato invece nessun dubbio. Per questo la salma è stata subito restituita ai famigliari.