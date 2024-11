Brutta caduta per un anziano al cimitero, allertati i soccorsi.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso nel pomeriggio di oggi (venerdì 1 novembre 2024) poco prima delle 15.30 in via Rimembranze a Rovato.

Il luogo dell'accaduto

La preoccupazione iniziale e l'arrivo dei soccorsi

Dalle prime informazioni pare che un uomo di 78 anni si sia inciampato sulle scale del cimitero finendo per battere la testa. Sono stati quindi tempestivamente allertati i soccorsi in codice rosso: ad intervenire sul posto un'ambulanza. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno potuto valutare le condizioni dell'uomo come meno gravi del previsto: la missione è stata quindi declassata ad un più tranquillizzante codice giallo.