Non solo crisantemi... Ecco i "must have" del Giorno dei Morti secondo i florovivaisti

Non solo crisantemi: per la ricorrenza dei defunti, i lombardi scelgono anche ciclamini, margherite, oltre che orchidee, ranuncoli e anemoni. È quanto afferma Coldiretti sulla base di un monitoraggio tra i florovivaisti nei diversi territori.

Negli ultimi anni, in diverse zone, si assiste a una riduzione del numero delle tombe a terra, unita a una riduzione degli spazi disponibili nei cimiteri. Questo trend – afferma la Coldiretti – ha un impatto diretto sulla dimensione dei vasi e delle composizioni di fiori scelte per onorare la memoria dei cari defunti.

“Per scegliere al meglio i crisantemi – suggerisce Nada Forbici florovivaista di Desenzano del Garda e presidente di Assofloro – è necessario optare per vasi o composizioni con un grado di fioritura dei fiori non eccessiva ed è importante verificare bene che il fiore non perda i petali quando lo si sposta e che il gambo non presenti segni di deterioramento. Il consiglio è di acquistare direttamente dal produttore per avere un prodotto fresco”.