Brutta caduta dalla moto per un ragazzo di 18 anni, paura a Orzinuovi

Attimi di apprensione oggi pomeriggio (lunedì 18 novembre 2024) a Orzinuovi.

Brutta caduta dalla moto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 16 in codice rosso sulla Sp11.

Dove si è verificato il sinistro

Da chiarire la dinamica del sinistro

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, dalle prime ricostruzioni pare che un ragazzo di 18 anni sia caduto dalla sua moto nel piazzale della stazione di benzina che si trova tra Orzinuovi, Villachiara e Borgo San Giacomo in via Verolanuova. Ad intervenire sul posto un'automedica, un'ambulanza e la Polizia Stradale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale.