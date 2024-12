Bracconiere in manette a Orzinuovi: cacciava con arma abrasa e silenziatore.

A Orzinuovi bracconiere in manette

Nel corso dell'attività di vigilanza venatoria le Guardie Volontarie WWF Nucleo Brescia hanno sorpreso nelle campagne del comune di Orzinuovi un uomo privo di licenza porto fucile. Il soggetto in questione stava cacciando con un fucile con matricola abrasa e canna con silenziatore. É stato poi scoperto che il bracconiere era solito usare un richiamo acustico vietato, strumento tramite il quale era riuscito ad abbattere numerosi uccelli protetti e particolarmente protetti (fringuelli e verzellini).

“Preme ringraziare il Comando di Polizia Locale dell’Unione BBO, con sede ad Orzinuovi, che ha predisposto un tempestivo intervento e provvedeva al sequestro dell’arma abrasa e al fermo del bracconiere”.

Un fenomeno diffuso

Non si tratta di un caso isolato: nella zona, infatti, si tratta del quarto fucile con matricola abrasa sequestrato negli ultimi anni. Il porto e la detenzione di armi clandestine rappresentano fenomeni diffusi da non sottovalutare soprattutto in termini di pubblica sicurezza. Anche nel corso della recente "Operazione Pettirosso" condotta da parte dei Carabinieri Forestale Nucleo Soarda, sono stati arrestati soggetti per detenzione di armi abrase o armi illegalmente detenute.

Uccelli protetti e richiami acustici vietati

In linea generale, durante la stagione autunnale le Guardie Venatorie WWF Nucleo Brescia hanno sorpreso ben 29 cacciatori che abbattevano uccelli protetti e particolarmente protetti e nella maggior parte dei casi utilizzavano richiami acustici vietati.

“Sono numeri importanti che dimostrano quanto si debba ancora lavorare per ridurre il fenomeno del bracconaggio in provincia di Brescia. La vigilanza antibracconaggio è sempre svolta in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e il caso del bracconiere sorpreso con arma abrasa dimostra l’importanza dell’attività delle Guardie Venatorie Volontarie che svolgono un presidio costante sul territorio.”

L'invito

Le Guardie Volontarie WWF Nucleo Brescia invitano i cittadini a segnalare eventuali animali selvatici in difficoltà e casi di caccia illegale al numero antibracconaggio 3287308288, o tramite la pagina Facebook www.facebook.com/guardiewwflombardia.