Botticino: una busta con il necessario per un dignitoso pranzo pasquale alle famiglie bisognose.

Un dono davvero gradito, un gesto di solidarietà che scalda i cuori. A riceverlo le famiglie bisognose del paese che, in questo modo, potranno vivere una Pasqua più gioiosa. Si tratta di una consuetudine portata avanti da parte di due benefattori anonimi. Pare che dietro all'azione solidale che ormai si ripete da qualche anno ci siano due fratelli dall'identità sconosciuta. Anche le famiglie non sono note: per individuarle i benefattori si rivolgono infatti a realtà che operano con coloro che hanno bisogno.

A Botticino e in altri comuni bresciani

A tali famiglie sono giunti beni di prima necessità tra cui: latte, fette biscottate, marmellata, pasta, pomodoro e formaggio grattugiato, farina, zucchero, olio, vino e una bibita. Non poteva poi mancare una colomba artigianale e uova di cioccolata per le famiglie con bambini. La distribuzione ad opera dei volontari della Croce Rossa, beneficiari anche altri comuni nel Bresciano.