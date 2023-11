Ragazzo investito mentre attraversa sulle strisce a Rovato

Attimi di panico nel tardo pomeriggio di lunedì 13 novembre nei pressi delle Piscine di Rovato. Qui, infatti, un ragazzo è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Ragazzo investito mentre attraversa sulle strisce

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 18.30 in via Pasubio, in prossimità della rotatoria all'intersezione con via Franciacorta. Il 22enne è stato urtato da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Rovato. Toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'automobilista, che aveva imboccato via Pasubio in direzione Eurospin, si è fermato subito a prestare soccorso. Dalle primissime testimonianze raccolte, sembra si sia accorto del giovane pedone troppo tardi per evitare l'impatto.

Il 22enne trasportato alla Poliambulanza

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i soccorsi: l'automedica e un'ambulanza dei Volontari di Bornato. Il 22enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto è sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio, per sincerarsi delle condizioni del ferito. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, sempre intenso in questo tratto di strada.