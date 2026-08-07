Botticino: scoppia l’incendio nella lavanderia di un’abitazione.

Scoppia l’incendio a Botticino

Attimi di apprensione nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2026 a Botticino: l’allarme è scattato poco dopo le 24 in via Benedetto Castelli 2 a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di una dependance adibita a lavanderia e deposito, di un’abitazione.

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco del comando di Brescia che, nella stessa notte, sono stati impiegati anche su un altro intervento in quel di Torbole Casaglia. A giungere sul posto squadre della sede centrale, del Distaccamento Volontario di Paitone, con il supporto dell’Autoscala e delle autobotti della Sede Centrale e del Distaccamento di Salò, sotto il coordinamento del Funzionario di Guardia.

Non si registrano feriti

Una volta sul posto l’incendio aveva già coinvolto del tutto la dependance e la relativa copertura: i Vigili del Fuoco sono riusciti a confinare il rogo al solo fabbricato interessato, evitando la propagazione alle abitazioni circostanti. Le operazioni di spegnimento e di completa messa in sicurezza si sono protratte fino alle 3 circa. La buona notizia è che non si registrato feriti.

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