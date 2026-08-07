Divampano le fiamme in una ditta di vernici a Torbole Casaglia.

A Torbole Casaglia divampano le fiamme

Attimi di apprensione nella serata di ieri (giovedì 6 agosto 2026) a Torbole Casaglia: è infatti divampato l’incendio in una ditta di verniciatura. Ad intervenire prontamente sul posto squadre della Sede Centrale dei distaccamenti di Orzinuovi e Chiari, con i relativi mezzi di supporto.

Incendio circoscritto

Una volta sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto verificare come, di fatto, l’incendio fosse circoscritto in prossimità di alcuni locali tecnici esterni al fabbricato.

Il rogo è stato estinto grazie al loro tempestivo intervento che ne ha anche impedito la propagazione all’edificio industriale, i danni sono stati pertanto limitati alla sola area interessata. La buona notizia è che non si registrano feriti.