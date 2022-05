Borse di studio: Travagliato premia l'impegno di 135 studenti

riconoscimenti

Martedì sera la cerimonia al teatro Micheletti. Il sindaco Pasinetti: "Siamo orgogliosi, tutto questo è lo specchio del vostro futuro"

di Emma Crescenti

Nel 2018 erano 83, l’anno dopo 93; lo scorso giugno il paese aveva applaudito la «carica dei 101», mentre quest’anno a salire sul palco del teatro Micheletti per ricevere la borsa di studio, sono stati ben 135 studenti. «E non sono qui per caso: hanno affrontato un percorso con serietà e dedizione, e questo premia sempre», ha commentato il sindaco Renato Pasinetti che martedì sera assieme al vicesindaco Christian Bertozzi, all’assessore Claudia Silini, ai consiglieri Pamela Bosis e Patrizia Maculotti, alla responsabile dell’ufficio Istruzione Mara Testi e colleghe, ha voluto riconoscere l’impegno scolastico e universitario dei giovani travagliatesi. Con loro anche i fratelli Paolo e Alberto Santi, che hanno contribuito a coprire gli assegni per gli studenti, e il vice preside del Comprensivo, il professor Adriano Bernasconi, che non ha nascosto la commozione: «Rivedere le facce degli ex studenti è emozionante, così come sapere che il loro percorso sta continuando con successo: i semi piantati stanno dando bellissimi frutti e questo, sicuramente anche grazie alla sinergia fra scuole, famiglie e territorio».

Premiato l’impegno di 135 studenti

Una cerimonia partecipata, sentita, ancor più perché dopo due anni il teatro è stato di nuovo la cornice di un’occasione che celebra non solo lo studio e l’impegno fra i banchi e negli Atenei, ma anche il futuro. «Perché tutto questo è lo specchio di quello che vi aspetta anche nel mondo del lavoro e nella vita in generale», ha continuato il primo cittadino. Dai licei agli istituti tecnici, dai professionali alle scuole serali, dalle università alle accademia, qualucunque fosse la facoltà. Gli studenti e le studentesse che martedì hanno «sfilato» fra gli applausi di amministratori, compagni e famigliari hanno seguito diversi percorsi, ma con un comune denominatore: la voglia di spiccare, conoscere, imparare e diventare cittadini del domani.

E in tutto questo non manca il sostegno dell’Amministrazione. «Da sempre consideriamo la scuola uno degli aspetti più importanti della comunità, quella da cui tutti noi siamo passati e ci siamo formati, superando le nostre prove - ha concluso - Questi ragazzi le hanno superato e le stanno superando egregiamente. Siamo orgogliosi di loro, complimenti a tutti».

Tutti i nomi degli studenti e delle studentesse

Terza media: Giada Agazzi, Ginevra Antonini, Klevi Bedeli, Micaela Betturini, Noemi Bonfiglio, Nicolò Bosio, Miranda Giovanna Bottelli, Pietro Businelli, Filippo Colosio, Angelica Delbarba, Giorgia Gatti, Thomas Ghebriel, Abdou Djamil Gueye, Andrea Maculotti, Eleonora Pancheri, Alice Pioselli, Gianluca Pletti, Martina Rosola e Mattia Tonoli;

Prima superiore: Irene Barbeno, Benedetta Berlumi, Irene Bettoni, Valeria Bruno, Alessia Cai, Thomas Eusebio Corradi, Martina Foresti, Ilaria Greci, Aurora Nicolini, Anna Pasinetti, Matteo Luciano Pitossi, Dorian Racolta, Elena Verzeletti;

Seconda superiore: Giovanni Albo, Diego Alessandro Alberti, Hanan Amlil, Giorgia Aquilini, Mohamed El Bachir Ba, Nicolò Bersini, Tommaso Bertozzi, Aurora Bresciani, Martina Capra, Chiara Castrezzati, Ottavio Angelo De Leone, Jannat Deguig, Vanessa Facchinetti, Valeria Gatti, Federica Gheza, Greta Lorini, Alice Palmarini, Alessia Romana Pezzotti, Asya Rivetti, Angela Santi, Leonardo Schivardi, Lorenzo Sisti e Lara Zina;

Terza superiore: Filippo Ardesi, Sara Bouazizi, Chiara Castelli, Davide Coffetti, Chiara Greci, Arianna La Bruna, Miriam Lombardi, Alberto Martinetti, Christian Matassoni, Rebecca Meneghini, Alessia Pancheri, Beatrice Pitossi, Laura Pitossi, Mattia Rosola, Tracy Saraphine Sako e Nicola Verzeletti;

Quarta superiore: Stefano Alberti, Valentina Alberti, Rossella Anselmi, Agnese Barbeno, Chiara Barucco, Anna Benedetti, Alessandro Bettoni, Alessandro Bignotti, Alessia Bonetti, Alessia Casanova, Stefano Colosio, Marco Costa, Mario Marini, Sara Parzani, Rebecca Rodia, Dennis Tonelli, Vanessa Vallelunga, Giulia Verzeletti, Elisa Zavaglio e Sara Zuelli;

Maturità: Nicolò Alberti, Alessia Andreis, Nicole Antonini, Francesco Baldini, Alessandro Baroni, Enrico Basaglia, Alice Botticini, Martina Cantamessa, Carolina Colosio, Andrea Cunsolo, Aurora Delpanno, Maty Gueye, Riccardo Lancini, Stefano Olivari, Veronica Orabona, Benedetta Orizio, Silvia Orizio, Luca Orlandi, Sara Pedrini, Camilla Piccioli, Rebecca Alessandra Rebba, Alessio Reboldi, Michela Resta, Giada Scalvini e Michele Uboldi;

Studenti lavoratori: Daniela Begni;

Triennale: Giulia Gandossi, Andrea Livi, Simone Marchetti, Giulia Orizio, Luca Pasinetti e Francesca Zoni.

Magistrale: Lorenzo Bussi, Enrico Cancelli, Davide Castellini, Davide De Grandi, Giulia Faustini, Gabriele Fogliata, Francesca Lorini, Chiara Orlandi, Anna Piccinelli, Giulia Piccinelli, Alessia Piora e Giovanni Togno.