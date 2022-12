Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice. A Coccaglio ne sono l’esempio i 10 giovani che hanno ricevuto una borsa di studio dall’Amministrazione, che ha messo a disposizione 3.000 euro per sostenere i ragazzi nello studio: «Un simbolo, più che altro, che la comunità vuole riconoscervi per dirvi che siete partiti con il piede giusto», ha esordito il sindaco Alberto Facchetti durante la cerimonia di consegna andata in scena martedì sera nella sala consigliare del Comune, alla presenza dei genitori e della Giunta.

Borse di studio per 10 studenti: "Continuate a credere in voi stessi"

Per le scuole superiori hanno ricevuto la borsa di studio Giulio Camoni, Francesco Camoni, Daniele Lancini, Elena Vanoncini, Francesca Pini, Alex Barbieri, Elisa Raineri e Davide Barbieri. Per l’università Nicola Domenico Forti e Michele Malgarotti. «Questo è un più che altro un segno, poca cosa rispetto alle spese che avete sostenuto per gli studi, ma ci teniamo per la rilevanza che voi date alla nostra comunità: non perché i voti sono la cosa più importante nella vita, ma perché avete dimostrato di saper credere in voi stessi e impegnarvi - ha commentato il primo cittadino - I vostri genitori sanno che nella vita spesso il voto migliore non è garanzia di successo, ma l’impegno si, il credere in se stessi sì. Voi avete raggiunto l’eccellenza, tenete saldi questi valori e usateli soprattutto per aiutare chi fa più fatica di voi».