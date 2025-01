Bloccato in una grotta, questa volta per il cane c'è il lieto fine

A un mese dalla vicenda di Full, il setter rimasto bloccato in una cavità ipogea nei boschi di Sulzano e recuperato senza vita dopo una settimana, i vigili del Fuoco sono intervenuti a Vobarno per un altro caso simile: ma per fortuna, questa volta, l'animale è stato restituito sano e salvo al suo padrone.

Bloccato in una grotta, questa volta per i cane c'è il lieto fine

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, i vigili del Fuoco di Brescia sono intervenuti a Vobarno per recuperare un cane da caccia in una cavità dove era entrato e non era più riuscito a uscire. La squadra e il personale specializzato USAR dopo lunghe operazioni di disostruzione sono riusciti a recuperare il cane in buono stato di salute e lo hanno riconsegnato al suo padrone.