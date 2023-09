Bloccati per tre mesi i carpenedolesi: Il Consorzio Garda Chiese deve sistemare il ponte verso Castel

Tre mesi lavori bloccheranno il collegamento fra il comune bresciano di Carpenedolo e quello mantovano di Castel Goffredo. Una strada importante perché permette ai lavoratori e alle lavoratrici di entrambi i comuni di arrivare nei rispettivi luoghi di lavoro con poco strada da percorrere. In questo modo, invece, da Carpenedolo per arrivare a Castel Goffredo, servirà inevitabilmente passare da Acquafredda e, a quel punto, tagliare dalla strada interna, quella per località Poiano, per raggiungere il paese mantovano. Una strada piena di curve, stretta, e dove verrà convogliato tutto il traffico pesante del comune mantovano. Il perché di questa decisione è legato a lavori previsti dal Consorzio Garda Chiese per sistemare un ponte.

Il progetto del Consorzio

All'altezza del canale Casalmoro, al civico 99 di via Selvole, la strada in entrata a Castel Goffredo per chi arriva da Carpenedolo, dal 2 ottobre partiranno i lavori per rifare completamente il ponte che attraversa il canale, oltre allo stesso corso d'acqua. Un'opera che vede coinvolto il Consorzio Garda Chiese, che eseguirà i lavori, non senza creare inevitabilmente disagi. «Per quanto riguarda i mezzi pesanti - spiega il sindaco di Castel Goffredo Alfredo Posenato, territorio sul quale verranno eseguiti i lavori - verranno obbligatoriamente deviati sulla strada che porta ad Acquafredda (Bs), e i cartelli saranno messi già prima dell'incrocio che porta sulla strada per il comune bresciano, sul territorio di Castel Goffredo». Diversa, invece, la situazione per il traffico leggero, di auto e moto, che potrebbero sfruttare anche via Valzi, la piccola strada che si trova a Selvole, vicino alla chiesa, e che porta fuori, ma in parte è sterrata, oltre che molto stretta, e che sbuca nei pressi del locale Madera. Altra soluzione, è prendere la strada per Castiglione, e deviare in località Perosso, arrivando sempre allo stesso punto della soluzione precedente. Anche in questo caso la strada però è molto stretta e due auto non riescono a passare. «Oppure - spiega sempre Posenato - anche le auto possono utilizzare la strada per Acquafredda, che risulta essere la soluzione ideale, anche e soprattutto per chi deve arrivare da Carpenedolo in paese». Sarà un intervento che, però, consentirà ovviamente ai residenti di passare, ma il traffico, poi, non potrà oltrepassare il numero civico 99, perché lì ci sarà il cantiere. Un altro disagio potrebbe poi essere quello per le persone che frequentano la discoteca Madera, che dovranno passare, per arrivare al locale, nelle due strette vie Valzi o nella strada Perosso, quindi accanto a molte abitazioni.

Il cantiere

I lavori andranno ad iniziare il 2 ottobre prossimo, con l'installazione del cantiere e la relativa chiusura della strada che è un'arteria importante per il traffico pesante del paese. Il disagio maggiore sarà comunque per le persone di Carpenedolo che devono recarsi, ogni giorno, a Castel Goffredo per lavoro.