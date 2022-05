Bimbo di due anni gravemente ferito dal decespugliatore, ricoverato a Monza

Grande preoccupazione

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Attimi di grande apprensione quelli vissuti a Gussago.

Ricoverato a Monza

Destano infatti particolare preoccupazione le condizioni di un bambino di soli due anni rimasto gravemente ferito dopo essersi avvicinato ad un decespugliatore. Teatro dell'incidente è la frazione di Casaglio, al momento non risulta chiara la dinamica, in particolare come abbia fatto il bambino ad avvicinarsi all'attrezzo che in quel momento stava usando un parente. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi, il piccolo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, rischia l'amputazione di un piede.