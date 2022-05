Bambino di due anni gravemente ferito dal decespugliatore, sono ore decisive

Gussago

Per scongiurare l'amputazione il piccolo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sono ore di grande apprensione per i genitori del piccolo che ieri (mercoledì 11 maggio) è rimasto gravemente ferito da un decespugliatore.

L'intervento

Solo nelle prossime ore, infatti, si saprà se al piccolo possa essere risparmiata l'amputazione del piede. Nel pomeriggio di ieri il bambino è stato infatti sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale San Gerardo di Monza per evitare questa triste conseguenza.

In pochi minuti

Il tutto è successo ieri poco dopo mezzogiorno: il bambino stava giocando nel giardino della villetta in cui vive con i genitori. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora del tutto chiara, a causa anche della particolare circostanza che ha gettato comprensibilmente nel panico i soggetti presenti sul luogo dell'accaduto. Pare tuttavia da una prima ricostruzione che il bambino si sia avvicinato ad un parente impegnato a lavorare con un decespugliatore il quale, con tutta probabilità, non si è accorto della sua presenza. L'incidente si è consumato nel giro di pochi minuti, sembra che l'attrezzo da giardino abbia urtato le gambe del piccolo provocandogli un taglio alla coscia e un taglio profondo all'altezza della caviglia e del piede.

L'arrivo dei soccorsi

I soccorritori, prontamente giunti sul posto, hanno subito compreso la gravità delle condizioni nelle quali imperversava il piccolo, individuando come unica possibilità per scongiurare gravi conseguenze l'intervento immediato a livello chirurgico. Da qui la decisione di trasferire il bambino all'ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso. Si tratta infatti di un centro specializzato in questo tipo di interventi.