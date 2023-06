Si è chiuso con la consegna dei premi ai due disegni più significativi e con la distribuzione di una borraccia a tutti i partecipanti il progetto “Bevete l'acqua del Comune/Plastic free” nato dalla sinergia tra la collaborazione tra l'Amministrazione di Berlingo e Acquaviva Water Technology, azienda di Lograto da quasi trent'anni impegnata a livello nazionale a sensibilizzare le nuove generazioni sulla bontà dell'acqua microfiltrata e sulla sua importanza.

“Bevete l'acqua del Comune/Plastic free”: il progetto green premia due studenti

Aperto a Primaria e Secondaria del Comune l'iniziativa ha voluto avvicinare i più giovani al meraviglioso mondo dell'acqua, della natura e del sapere scientifico attraverso il gioco e il divertimento. Diverse sono state le iniziative legate al progetto iniziate mesi fa: un laboratorio didattico, una piattaforma multimediale strutturata come un vero e proprio gioco, dove i ragazzi hanno potuto seguire la conoscenza del mondo dell'acqua, dopo la nascita della nostra galassia e del sistema planetario, partecipando in prima persona alle scoperte.

L'acqua del nostro Comune è ottima e la si può bere in tutta tranquillità, lo dice anche il report di Acque Bresciane. Un risultato importante per il nostro Comune che in tutti questi anni ha dovuto scontare la vicinanza con la Macogna. Ci siamo avvicinati al progetto avanzato da Acquaviva Water Technology partendo proprio da questo presupposto: cominciare ad eliminare la plastica dalla nostra quotidianità. Un progetto che, nei mesi scorsi, ha permesso di installare presso Primaria e Secondaria due impianti per la microfiltrazione dell'acqua che attinge direttamente dall'acquedotto comunale e di consegnare circa duecento borracce riutilizzabili con il logo del Comune a studenti, corpo docente e Ata. Un'operazione a costo zero per le Scuole di Berlingo che hanno potuto così liberarsi delle bottigliette di plastica e godere dell'acqua buona del Comune.

Queste le parole del sindaco di Berlingo, Fausto Conforti.

I vincitori

Per la primaria a vincere il premio è stata Cecilia Gatti, per la secondaria Edoardo Romano. Ad entrambi l'azienda di Lograto ha donato un soggiorno gratuito per 2 persone con destinazione a scelta.

Vogliamo fare i complimenti a tutte le classi per l’impegno dimostrato e per la creatività. I vostri disegni ispirati al mondo acqua trasmettono messaggi di speranza importanti, li abbiamo pubblicati sul nostro sito così da poterli far vedere a tante persone. Vi abbiamo proposto questo topic per farvi riflettere sull’importanza dell’acqua come elemento fondamentale della nostra vita e su quanto sia importante ridurre lo spreco d’acqua e il consumo di plastica delle bottiglie.

ha spiegato Fabio Porta, amministratore delegato di Acquaviva Water Technology, rivolgendosi agli studenti coinvolti.