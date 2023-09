Premio Tesi di Laurea "Dario Ciapetti": c'è tempo fino al 31 ottobre per le candidature.

Premio Tesi di Laurea "Dario Ciapetti"

“Ogni anno raccogliamo idee che sono già progetti concreti, visione e lungimiranza. La Borsa di Studio intitolata a Dario è il modo migliore per portare avanti, nel tempo e tra generazioni, il suo modello ed esempio”. Torna il Premio Dario Ciapetti e Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi, lo annuncia così. “Per una società nuova servono nuove idee, proprio sul modello dell’azione di Dario, che da un piccolo borgo seppe mettere in campo grandi proposte per la propria comunità”. Torna il Premio Tesi di Laurea “Dario Ciapetti”, intitolato alla memoria dell’indimenticato sindaco di Berlingo, a undici anni dalla sua scomparsa. I termini per la presentazione delle candidature andranno dal 1 settembre al 31 ottobre 2023. Presidente della Giuria Maurizio Tira, Professore Ordinario di Ingegneria civile ed architettura dell’Università degli studi di Brescia.

I ricordi

Il sindaco di Berlingo, Fausto Conforti, ricorda il suo predecessore così:

“Il tempo scorre inesorabilmente per tuti noi, non il ricordo di Dario Ciapetti e delle sue scelte amministrative fatte nel Comune di Berlingo in difesa dell'ambiente. Scelte coraggiose, lungimiranti e sempre attuali. Dario Ciapetti non è stato solo un uomo in anticipo coi tempi nel promuovere l'economia circolare, la sostenibilità ambientale, ma anche un amministratore pubblico capace e concreto”.

"L'edizione 2022 è stata speciale sotto molto punti di vista – commenta il Presidente di Fondazione Cogeme Gabriele Archetti -. Come Fondazione abbiamo cercato di andare oltre il premio e ricordare Ciapetti grazie alle voci, istituzionali o meno, di chi l'ha incontrato sulla propria strada facendo un convegno di grande rilievo e non solo su scala provinciale. Torniamo per il 2023 alla consueta formula del Premio, consci della missione che ogni partner ha in questo tipo di progetto e sempre più convinti che investire nella ricerca e innovazione, di ogni tipo, sia il modo migliore per ricordare Dario Ciapetti e vivificare la sua testimonianza di vita."

"Come abbiamo ricordato in più occasioni – dichiara la Presidente di ACB, Cristina Tedaldi - il nostro intento è quello di raccogliere, dare spazio e circolarità ai progetti dei nostri giovani, senza mai perdere di vista l'insegnamento di Dario Ciapetti. Anche quest'anno Associazione Comuni Bresciani è presente ed è presente con convinzione e determinazione, certa che i progetti che abbiamo visto e che vedremo sono il risultato di studi approfonditi, seri e concreti che vanno assolutamente riconosciuti e premiati".

Nel dettaglio

Dal 2013 ad oggi hanno partecipato al premio oltre 500 studenti provenienti da tutte le Università italiane per un totale di fondi erogati di circa 22 mila euro, 10 lavori premiati e 28 menzioni. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 16 dicembre. I Candidati al premio dovranno presentare lavori che trattino almeno una delle seguenti tematiche con particolare riferimento al ruolo svolto dagli Enti Locali.

Gestione del territorio: politiche di corretta gestione e valorizzazione del territorio, del paesaggio e delle città.

Impronta ecologica: politiche energetiche e uso di fonti rinnovabili.

Rifiuti: gestione sostenibile della filiera dei rifiuti.

Mobilità: politiche e azioni di mobilità sostenibile.

Nuovi stili di vita: politiche di inclusione sociale e integrazione culturale, forme di democrazia partecipativa, nuovi modelli territoriali di economia.

Il premio

Al vincitore annuale verrà corrisposta una somma in denaro pari a 1.500 Euro, tramite bonifico bancario, al lordo delle ritenute di legge. Grazie alla disponibilità e collaborazione di ACB Associazione Comuni Bresciani, sarà inoltre messo a disposizione un ulteriore riconoscimento di 500 euro per una tesi meritevole circa le questioni legate alla vita dell’Ente Locale, in sintonia con le indicazioni e l’area di riferimento dell’Associazione stessa. Le domande di partecipazione andranno consegnate entro e non oltre il 31 ottobre