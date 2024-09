Beccati a vendere droga nel parcheggio del supermercato: in manette sei uomini e una donna.

Narcotraffico, beccati a vendere droga nel parcheggio del supermercato

Ieri pomeriggio (martedì 10 settembre 2024) i Carabinieri del Nucelo Operativo e Radiomobile di Brescia, nel corso di un servizio per il contrasto al narcotraffico, hanno messo le manette ai polsi a sei uomini e a una donna per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni

Tre di loro sono stati sorpresi dai militari nelle vicinanze del supermercato IperTosano di Mazzano nel mentre cedevano dell'hashish a due coppie di acquirenti che erano arrivati in zona a bordo di due auto. La base operativa degli spacciatori era un appartamento che è stato perquisito da parte dei militari così come l'auto in uso ad uno dei tre uomini: ad essere ritrovato materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino e 400 grammi di hashish suddivisi in panetti già pronti alla vendita e la somma contante di 14.980 euro.

Arresti convalidati

Gli acquirenti sono stati anch'essi bloccati: con loro 2,6 chilogrammi di hashish anche in questo caso suddiviso in panetti uguali a quelli ritrovati nell'abitazione dei tre spacciatori.

Questa mattina (mercoledì 11 settembre 2024) sono stati convalidati gli arresti da parte dell'Autorità Giudiziaria, disposto inoltre il divieto di dimora per i tre spacciatori e l'obbligo di firma per uno degli acquirenti.

