Beccata ancora a rubare al supermercato, per la 25enne scatta la sesta denuncia.

Recidiva senza ombra di dubbio la 25enne beccata ancora una volta a rubare al supermercato: per lei è scattata la sesta denuncia e, anche questa volta, sarà libera in attesa del processo.

I fatti risalgono a poche ore fa quando la giovane è stata beccata per l'ennesima volta mentre cercava di rubare alcuni prodotti per un valore complessivo di circa 150 euro. Il tutto all'interno di un supermercato di Rezzato. Ad attirare l'attenzione del personale dell'esercizio commerciale i gesti ripetuti della ladra: quel continuo prendere i prodotti e occultarli all'interno della propria borsa.

L'hanno lasciata fare ma quando è giunta alla cassa e ha posizionato sul rullo solo alcuni prodotti per il valore complessivo di pochi euro, ecco che è scattato il controllo. All'interno della borsa sono stati trovati prodotti alimentari per un valore complessivo ben più alto. Il fatto è stato segnalato alla procura e la donna nuovamente denunciata in stato di libertà per furto.