Intossicato dallo spray al peperoncino sul treno: soccorso a Rovato

I dettagli dell'accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti. Al momento, quel che è certo è che un giovane di casa in Franciacorta è stato intossicato con lo spray al peperoncino mentre viaggiava sul treno sulla tratta Milano-Verona. Il ragazzo è stato soccorso nella stazione di Rovato di via Lombardia intorno alle 20.30 di lunedì 26 agosto e trasportato all'ospedale di Chiari in codice verde.

Intossicato dallo spray al peperoncino sul treno

A effettuare il primo intervento, insieme all'ambulanza dei Volontari di Bornato, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Rovato. Sono stati loro a intervenire per il soccorso al giovane franciacortino intossicato sul treno dallo spray al peperoncino. Ad aggredirlo, dopo una breve discussione (pare per futili motivi, ma il tutto è ancora da chiarire) sarebbe stato un altro ragazzo, che sarebbe però sceso a Chiari per darsi rapidamente alla fuga. Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano preoccupazione: se l'è cavata con un'irritazione agli occhi. Continua invece l'indagine, affidata alla Polfer, per identificare il suo aggressore.