Bagnolo Mella: scontro tra auto, cinque i mezzi coinvolti.

Scontro fra auto a Bagnolo Mella

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (martedì 30 giugno 2026) verso le 7.50: il sinistro ha coinvolto cinque autovetture.

Due dei mezzi coinvolti hanno riportato danni ingenti, una delle auto si è ribaltata e il conducente è rimasto all’interno dell’abitacolo incastrato. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Brescia che hanno liberato il soggetto poi affidato alle cure del personale sanitario.

Ad intervenire sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

Ripercussioni sul traffico

Al fine di garantire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la Spbs45 bis è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i carabinieri per gli opportuni rilievi del caso.