Sono state sequestrate cinque borse di plastica con all'interno cibo, prodotti per l'igiene e la cosmetica

Bagnolo Mella: rubano prodotti alimentari e cosmetici, due i denunciati.

La scoperta a Bagnolo Mella

Scatta la denuncia per ricettazione nei confronti di due cittadini romeni: sono state sequestrate cinque borse di plastica con all’interno cibo, prodotti per l’igiene e la cosmetica. I due si trovavano a bordo di una Wolkswagen Passat con targa romena, nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino, mentre avevano appena parcheggiato il mezzo per accedere al punto vendita.

Ad insospettire i militari l’atteggiamento dei due soggetti, di 39 e 32 anni. Il 39enne già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. Le buste con all’interno i prodotti sono state trovate nel bagagliaio per un totale di circa 2mila euro. Della merce in questione i soggetti in questione non sono stati in grado di provarne l’acquisto.

Merce sequestrata

Per tale motivo la merce è stata sequestrata: sono attualmente in corso ulteriori accertamenti anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Nei loro confronti è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione in concorso. Nei loro confronti è stata inoltre avanzata la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Bagnolo Mella.