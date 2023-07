Bagnolo Mella: interrotta la linea ferroviaria Brescia - Cremona

Bagnolo Mella: interrotta la linea ferroviaria Bresci -Cremona.

Bagnolo Mella: il maltempo ha colpito pesantemente il territorio

Il maltempo ha colpito pesantemente anche il comune di Bagnolo Mella. Ad intervenire subito dopo il verificarsi del violento temporale gli uomini della Polzia Locale di Bagnolo Mella, la Protezione Civile con l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Alpini. Per la gestione dell'emergenza è stato istituito il Coc.

Come spiegato dal comandante della Polizia Locale il primo intervento in ordine di tempo, e prioritario, è stato quello legato alla tratta Brescia - Cremona. alcune piante sono cadute sui fili dell'alta tensione in via Giovanni XXIII. Fatto che è stato segnalato alla centrale operativa di Milano che ha bloccato la linea ferroviaria.

Gli altri interventi

Successivamente sono state liberate le vie di ingresso a Bagnolo Mella da Manerbio e da Brescia sulla 45 bis dove quattro piante occupavano la carreggiata. In breve tempo è stata ristabilita la viabilità. E poi da Brescia e verso Bagnolo Mella dove anche quei alcune piante cadute hanno occluso la viabilità. La Protezione Civile e alcuni vivaisti hanno messo a disposizione la loro strumentazione e, nel giro di poco tempo, è stata ripristinata la viabilità.

Gli alpini hanno rimosso per tempo un albero ad alto fusto in bilico sopra la casa albergo locale; la Protezione Civile comunale con l'utilizzo di idrovore ha liberato dall'acqua il sottopasso di via Marconi. In via Salvo d'Acquisto sono state rimosse piante cadute su cinque auto in sosta. Nella scuola vecchia di viale Stazione è volato via parte del tetto finito sulla strada. Già ripristinata la viabilità. Su via Montirone 15 alberi sono caduti sulla linea 380.

Le immagini