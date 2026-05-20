Bagnolo Mella: galline decapitate trovate sui binari della stazione.

Galline decapitate a Bagnolo Mella

Una macabra scoperta quella di oggi (mercoledì 20 maggio 2026) a Bagnolo Mella: sui binari della stazione sono state trovate delle galline decapitate, accanto le teste mozzate. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Nicola Caraffini: dalle prime ricostruzioni pare che qualcuno abbia visto gettare gli animali morti sui binari della ferrovia.

Indagini in corso

La Locale, come detto, sta indagando. Hanno fatto in primis recuperare le carcasse, stanno inoltre analizzando le immagini fornite dalle telecamere della videosorveglianza per risalire alla persona che le ha buttate, sempre che siano state buttate. Non si esclude infatti che possano essere scappate e finite accidentalmente sotto al treno.

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