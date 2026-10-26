Sono in corso le indagini per comprendere le cause all'origine del rogo

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Bagnolo Mella: auto a fuoco sulla A21. Sono in corso le indagini per comprendere le cause all’origine del rogo.

Le cause all’origine del rogo

L’allarme è scattato questa mattina (lunedì 26 ottobre 2026) verso le 8.30 sulla A1 all’altezza di Bagnolo Mella per un’auto andata a fuoco. L’intervento all’altezza del chilometro 22: a prendere fuoco un’automobile a Gpl.

A Bagnolo Mella

I Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto hanno provveduto allo spegnimento del rogo, l’auto risultava essere completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento ha consentito di mettere l’area in sicurezza, è stato inoltre riaperto al traffico il tratto stradale in questione, tratto risultato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni.