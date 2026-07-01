Bagnolo Mella: accusa un malore, nulla da fare per un bimbo di 4 anni.

Tragedia a Bagnolo Mella

Una tragedia quella che si è consumata questa mattina (mercoledì 1 luglio 2026) a Bagnolo Mella: un bimbo di soli 4 anni, di origine straniera, si è sentito male. Stando a quanto emerso, il bimbo si trovava a casa della nonna, residente in via Don Gnocchi verso via Nazioni Unite, era con la mamma e con i familiari quando si è sentito male. Il piccolo viveva con la famiglia in via Gramsci. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il piccolo soffriva di alcune importanti patologie fin dalla nascita. Già un’altra volta in passato era andato in arresto cardiaco ma quella volta sono riusciti a salvarlo. Ancora da chiarire le cause esatte della morte, sulla quale è possibile che siano disposti ulteriori approfondimenti. La salma si trova all’ospedale di Manerbio a disposizione dei familiari.

Pochi giorni fa stessa sorte a una bimba di 5 anni

Una tragedia che segue di pochi giorni quella, del tutto simile, avvenuta a Milzano soltanto la scorsa settimana, quando a perdere la vita per un malore è stata una bimba di 5 anni, suscitando la commozione di tutta la comunità e accendendo una gara di solidarietà a sostegno della famiglia, di origine indiana. La piccola Gurnoor frequentava l’asilo del paese e il prossimo anno si sarebbe iscritta alle elementari. Una famiglia discreta, la sua, che tutti però conoscevano a Milzano. Sabato 27, a Brescia, con rito sikh, si sono celebrati i funerali.