Un sogno che diventa realtà: Giovanni Toti, classe 2000, questa estate porterà il "suo" badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Badminton: il clarense Giovanni Tori vola alle Olimpiadi

Per Toti, clarense, si tratta di un grande ritorno sul suolo olimpico. Cresciuto nel Gsa Badminton Chiari, si è avvicinato alla disciplina quando andava alle scuole medie. Nel 2013, ai suoi primi Campionati italiani, si è piazzato in nona posizione. Solo un anno dopo, con grinta e volontà, grazie all’allenatore Fabio Tomasello, è salito sul gradino più alto del podio e ha portato a casa il primo titolo italiano nel singolo maschile under 15. A soli 14 anni, il clarense è andato a vivere a Milano. Il giovane si è infatti trasferito al Centro tecnico federale dove si allena e frequenta l’istituto professionale a indirizzo socio sanitario. Negli studi non è mai mancato, anzi. A lui è andata anche la borsa di studio per il connubio scuola e sport. Non si contano i premi internazionali e le vittorie in casa, che hanno fatto lievitare sempre più il medagliere.

Negli ultimi anni, però, si è allenato con un solo obiettivo: le olimpiadi di Parigi, in programma per l'estate del 2024. L'ottimo piazzamento nel ranking gli ha pemesso di guadagnarsi la qualificazione alle gare olimpiche, in occasione delle quali scenderà in campo nel singolare maschile.