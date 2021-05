Presenti all'”inaugurazione” anche Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia, e Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia.

Avviato oggi lo screening nelle scuole con il tampone salivare: Travagliato è apripista

È partita questa mattina da Travagliato la campagna di test salivari molecolari dedicata alle scuole.

A fare da apripista l’istituto di via IV novembre con cinque classi coinvolte.

Per il dirigente scolastico Emanuele D’Adamo si tratta di “una grande opportunità per aumentare i livelli di sicurezza”.

Adesioni

La sperimentazione, parte del progetto pilota lanciato da Regione Lombardia, interesserà in tutto otto sezioni dell’istituto comprensivo: nelle ore scorse è stata avviata (e completata) la prima fase sia alla primaria sia alla secondaria di primo grado (con tre sezioni aderenti).

D’Adamo e i membri dello staff presenti hanno espresso soddisfazione per l’entusiasmo con cui famiglie e studenti hanno accolto la proposta, con oltre l’80% di consensi degli iscritti.

Inaugurazione

Presenti alle prime somministrazioni, oltre al personale scolastico e sanitario, anche Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia, e Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia.

“È un’iniziativa di prevenzione importante – ha commentato Sileo – Questo step ci permette di mettere a punto la macchina per il prossimo anno scolastico”.

Il dirigente ha così annunciato che prima di settembre i tamponi saranno proposti anche a Roncadelle e in città, alla materna Pasquali.

La prossima settimana, infatti, la campagna proseguirà qui.

Curiosi e vivaci, i bambini travagliatesi hanno così fatto il test in autonomia.

“Non si tratta di un’autodiagnosi – ha spiegato Tironi – Il tampone verrà inviato e analizzato da uno dei quattro laboratori convenzionati (SynLab, Spedali Civili, Poliambulanza e Zooprofilattico di Brescia).

Quello scelto è un metodo amico dei più piccoli, in quanto non invasivo, che gli permette di essere protagonisti con un’azione semplice ed efficace”.