L’opportunità si è presentata dopo l’approvazione della mozione presentata da Simona Tironi durante l’ultimo Consiglio regionale.

Tamponi salivari nelle scuole: al via il progetto pilota

Soltanto martedì era stata annunciata l’approvazione all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia la mozione presentata a prima firma da Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, relativa all’avvio di campagne di screening con tampone salivare molecolare.

Oggi è stato annunciato che l’istituto comprensivo di Travagliato sarà protagonista del progetto pilota, che vedrà cinque classi della primaria e tre della secondaria coinvolte nella “sperimentazione organizzativa”.

Il dirigente scolastico

“Penso che per la nostra scuola sia un’occasione e un’opportunità per aumentare i livelli di sicurezza e per contribuire a costruire il modello delle scuole lombarde e italiane nell’anno che verrà” ha dichiarato il dirigente scolastico Emanuele D’Adamo in una circolare ufficiale.

Dalla prossima settimana, quindi, le famiglie interessate potranno scegliere di aderire al progetto indicandolo direttamente nel registro elettronico.

A inviare tutte le informazioni necessarie l’Ats Brescia, che manderà un’informativa inerente alla procedura e al funzionamento dei tamponi salivari.

“Si tratta di un tampone efficace e non invasivo come quello naso-faringeo – ha spiegato Tironi – In questo modo sarà possibile monitorare e prevenire la diffusione del virus con facilità”.