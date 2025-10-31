A Castrezzato proseguono le operazioni bonifica del tratto di via X Giornate, danneggiato dall’incendio che lunedì ha divorato un autobus Arriva attivo sulla Linea Brescia-Chiari. Grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, che alla vista del fumo aveva subito fatto scendere tutti i passeggeri, nessuno era rimasto ferito, mentre la strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia. La riapertura è in programma per la serata di oggi, venerdì 31 ottobre.

Autobus in fiamme a Castrezzato, prosegue la bonifica della strada

L’incendio dell’autobus, divampato improvvisamente mentre il mezzo era in transito, ha provocato ingenti danni alla carreggiata, resa pericolosa anche dalla dispersione di gasolio sull’asfalto. Già lunedì è entrata in azione una squadra di pronto intervento che ha avviato le operazioni di bonifica e ripristino del tratto di via X Giornate, chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni. Un’urgenza dettata anche dall’imminente ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, giornata che vedrà un significativo aumento di traffico e di accessi al camposanto di via Alfieri, poco distante dal punto dell’incendio, da parte dei castrezzatesi.

«Mercoledì è stato fatto un primo intervento di pulizia utilizzando delle schiume apposite per sgrassare l’asfalto, reso scivoloso dal gasolio, mentre oggi (venerdì 31 ottobre 2025) è previsto un secondo intervento: entro sera, in ogni caso, la strada verrà riaperta – ha spiegato il primo cittadino Luigi Cuneo – Tra lunedì e mercoledì prossimi si provvederà a chiusure temporanee per fresatura e asfaltatura del tratto ammalorato.».

I danni alle piante

Giovedì pomeriggio è stato effettuato anche un sopralluogo per verificare le condizioni delle piante lungo il viale, interessate dall’incendio. L’agronomo incaricato dal Comune ha rilevato che una pianta è completamente bruciata e altre presentano danni che ne avrebbero compromesso la salute negli anni futuri. Si è quindi deciso di cimare quattro piante in attesa della loro sostituzione, il tutto (così come le operazioni di ripristino della strada) coperto dall’assicurazione. È stata anche ipotizzata la rimozione delle restanti piante per evitare differenze di crescita ed estetica, sostituendole con nuove querce rosse, per motivi di decoro urbano.