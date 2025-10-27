Il conducente ha avuto la prontezza di riflessi di evacuare il mezzo. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, a Castrezzato, dove un pullman di linea ha preso fuoco mentre percorreva via X Giornate, la circonvallazione sud del paese.

Pullman in fiamme, autista salva i passeggeri: “Scendete tutti”

Ancora da chiarire le cause del rogo, che ha completamente distrutto il mezzo. Secondo le prime informazioni, tuttavia, fortunatamente nessuno è rimasto ferito: tutti i passeggeri, così come il personale di bordo, sono riusciti a scendere in tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme.

La prontezza di riflessi dell’autista

Stando a quanto emerso, ad accorgersi che qualcosa stesse andando storto sono stati alcuni dei ragazzi a bordo del mezzo (complessivamente una quindicina di giovani, forse studenti di ritorno delle lezioni alle scuole superiori), che hanno immediatamente allertato l’autista della presenza di fumo in fondo al mezzo.

L’autista – Luigi Sereni, di Brandico – ha avuto la prontezza di riflessi di fermare la marcia, di accostare e di evacuare immediatamente il mezzo intimando a tutti di scendere, all’altezza dell’intersezione tra via X giornate e via Volta. Ma trovandosi in pieno centro abitato, e intuendo che la situazione potesse degenerare, il conducente ha deciso di rimettersi a bordo e di continuare la marcia in modo da mettersi al sicuro, uscendo il più possibile dal paese. Arrivato all’altezza del cimitero, dopo altri 800 metri circa, ha però notato che la situazione peggiorava a vista d’occhio e ha accostato di nuovo, mettendosi in salvo a propria volta. Nel giro di pochi secondi le fiamme hanno invaso il bus e in poco tempo l’hanno completamente avvolto.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale. Anche il sindaco del paese Luigi Cuneo è sul posto. Sul il plauso al conducente eroe e alle Forze dell’ordine.