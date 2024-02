Autoarticolato si scontra contro un furgoncino sulla Sp72. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi (lunedì 5 febbraio 2024) in codice rosso a Chiari sulla Sp 72.

Dove si è verificato il sinistro

Coinvolto un ragazzo di 32 anni

Dalle prime ricostruzioni pare che un autoarticolato stesse uscendo dall'incrocio, immentendosi sulla sp72 e svoltando in direzione Chiari. La nebbia era fitta e la visibilita scarsa: in quel mentre stava transitando un furgoncino dell'ortofrutta proveniente da Chiari e diretto verso Roccafranca, che si è scontrato violentemente contro il mezzo pesante. Il 32enne (come riportato da Areu) alla guida del furgonicino è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Attivata la macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari, che hanno lavorato per liberare l'uomo dal mezzo. Le operazioni a causa della nebbia sono risultate ancor più complicate: il 32enne è stato disincastrato e affido alle cure dei volontari dell'ambulanza. La strada è stata bloccata in entrambe le direzion, con possibilità di svolta verso la variante sp 11. Nell'urto l'autoarticolato ha perso gasolio che si è riversato per strada: i Vigili del fuoco, una volta soccorso il conducente, si sono messi all'opera per arginare il carburante e mettere in sicurezza la scena. Illeso invece l'autista stranieri del tir.

Pare, inoltre, che non sia la prima volta che si verifichino incidenti nei pressi di questo incrocio.

