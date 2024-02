Speciale Montagna: nell'ultimo anno triplicati i morti rispetto al 2022.

Il 2023 anno nero, con ben 21 vittime

I dati, purtroppo, sono in continua crescita. Soprattutto delle persone decedute. Nel 2023 infatti sono stati ben 21 i morti sulle montagne bresciane.

Andando ad analizzare i dati più nello specifico, gli interventi compiuti nel 2023 dalla V Delegazione Bresciana del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) sono stati 261, con ben 21 persone decedute; dati che dimostrano un sensibile aumento rispetto all’anno precedente, soprattutto per quanto riguarda le vittime (nel 2022 gli interventi sono stati 229, mentre 6 le vittime) e anche rispetto agli anni precedenti (215 nel 2021 con 12 deceduti, 224 nel 2020 con 16 deceduti). Il totale delle ore messe a disposizione da parte dei tecnici del Cnsas è stato di 5401, di cui 270svolte da medici e infermieri, mentre i soccorritori sono stati attivati 1117 volte.

Per quanto riguarda le cause, per numero di persone soccorse, le principali riguardano la caduta (112, ovvero il 43,9%), la scivolata (26, 10,2%) e interventi dovuti a malore (23, 9,0%). Significativo il dato di 20 persone soccorse per perdita dell’orientamento, 17 per incapacità, 5 per ritardo, una per sfinimento, tutte situazioni che si possono in gran parte prevenire con un approccio più attento all’andare in montagna. Tra le altre cause principali, 8 le persone precipitate, 7 soccorse per caduta sassi. Se si considera l’attività coinvolta, prevale l’escursionismo, con 108 persone soccorse (6,3%); a seguire mountain-bike 20 (1,2%); auto - moto 11, lavoro 10, alpinismo 9, residenza in alpeggi 9, ferrate 8, funghi 6, sci alpinismo 6, caccia 4, arrampicata sportiva e turismo 2, a seguire con numeri inferiori altre attività.

Parola all'esperto

Secondo Pierangelo Mazzucchelli, capo della V delegazione bresciana del soccorso alpino, la prudenza deve essere sempre al primo posto.