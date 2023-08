Auto si ribalta in prossimità della rotonda, paura a Capriolo

Auto si ribalta in prossimità della rotonda di Capriolo.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 30 agosto 2023) poco dopo le 15.10 in via Adro.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica ancora da chiarire nel dettaglio

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Capriolo. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro tra due veicoli. Fortunatamente i feriti non risultano essere gravi anche se la chiamata ai soccorsi è inizialmente partita in codice rosso con tutta probabilità per l'auto ribaltata. Ad essere coinvolti un ragazzo di 24 anni ed una donna di 43. Sul posto un'automedica e un'ambulanza. Lo scontro è avvenuto alla rotatoria delle Cinque Vie all'ingresso del centro di Capriolo, in via Adro all'intersezione con via IV Novembre e via Urini. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.