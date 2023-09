Auto si ribalta affrontando una rotonda, paura a Verolanuova.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 18 in via John Fitzgerald Kennedy 45. Dalle prime ricostruzioni pare che una Mitsubishi con a bordo un uomo di 58 anni nell'affrontare la rotonda si sia ribaltata su se stessa.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica. Sul posto anche i Carabinieri. Il paziente è stato posizionato sulla barella spinale, all'arrivo dei soccorsi sembrava vigile, la missione è stata declassata a codice giallo.