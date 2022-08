Auto in fiamme sul provinciale, salvo il 45enne alla guida: è successo circa un'ora fa, all'altezza fra via Brescia e via Sant'Eusebio, poco distante dal distributore Esso.

Auto in fiamme sulla provinciale, salvo il 45enne alla guida

Stando alle prime informazioni il veicolo, Peugeot 208, stava procedendo verso Palazzolo quando le fiamme si sono alzate dalla vettura. Il conducente, un 45enne di origini senegalesi residente a Palazzolo, ha avuto il tempo di accostare e di mettersi in salvo prima che il fuoco divorasse tutto quanto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palazzolo, che hanno spento l'incendio (probabilmente dovuto a un malfunzionamento, ma le cause sono in fase di accertamento), mentre gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano sono arrivati sul posto per i rilievi.

Per fortuna nessun è rimasto ferito, ma la preoccupazione è stata tanta. Ieri, nelle campagne poco più in là, il cadavere carbonizzato di un 40enne kosovaro è stato ritrovato in un'auto distrutta dalle fiamme. Le indagini sono in corso.