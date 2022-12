Auto in fiamme nel parcheggio, era rubata

Attimi di grande apprensione nella serata di ieri (venerdì 30 dicembre 2022) a Paderno Franciacorta.

Auto in fiamme nel parcheggio

In serata i Vigili del Fuoco del comando di Brescia sono intervenuti per domare le fiamme scaturite da un'auto parcheggiata in via Padre Marcolini. Dalle verifiche effettuate dai Carabinieri l'autovettura risulterebbe rubata. L'incendio ha inoltre coinvolto una cabina dell'Enel. Fortunatamente non si registrano feriti. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti nella zona.

Dove si è verificato l'incendio

Le immagini dell'auto in fiamme