Attimi di apprensione nella mattinata di oggi (venerdì 20 gennaio 2023) sul confine tra Verolavecchia e Quinzano d'Oglio, un' auto finisce fuori strada e si ribalta su se stessa.

Auto finisce fuori strada e si ribalta su se stessa

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice poco dopo le 7.30 in codice rosso lungo la strada Cascina Caccialoca

Cosa è accaduto

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, tuttavia stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'auto con alla guida una donna che, per cause ancora da verificare nel dettaglio sarebbe andata fuori strada. L'autovettura, un'utilitaria, avrebbe finito la sua corsa ribaltandosi su se stessa.

La chiamata ai soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto sono state due ambulanze e la Polizia stradale per gli opportuni rilievi del caso. La donna è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Ancora non si conoscono le sue reali condizioni.

Seguono aggiornamenti.

Le immagini dell'incidente