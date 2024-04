Auto finisce contro un albero, traffico in tilt a Rovato

Attimi di apprensione e traffico in tilt nel pomeriggio di oggi (venerdì 5 aprile 2024) a Rovato.

Paura a Rovato, auto finisce contro un albero

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.40 in codice giallo in via Franciacorta, in un punto di snodo cruciale, sul ponte dell'autostrada tra la rotonda delle Piscine e la rotonda Bonomelli. Inevitabili, dunque, le ripercussioni sul traffico, con lunghe code principalmente dovute alla chiusura temporanea di una carreggiata (da Rovato verso la Bonomelli) per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione del veicolo con il carro attrezzi.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto un'ambulanza dei Volontari di Bornato. La buona notizia è che la missione è stata declassata in codice verde. Il 55enne che nell'impatto ha preso una botta, ma è stato subito soccorso da alcuni passanti. E' riuscito ad uscire da solo dall'autovettura e non ha mai perso conoscenza.