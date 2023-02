Approvato il nuovo bando per le imprese del commercio.

La Giunta Comunale ha approvato il nuovo bando rivolto alle imprese del Distretto Urbano del Commercio di Ospitaletto. Si tratta di ulteriori 75 mila euro che si aggiungono ai circa 150mila del 2020 e 2021 e che i commercianti ospitalettesi potranno beneficiare per coprire parte degli interventi e spese tra cui: interventi sulle facciate, insegne, vetrine; interventi di riqualificazione interna quali arredi, impianti, veicoli commerciali, attrezzature, macchinari; realizzazione e acquisto di licenze software, piattaforme web; marketing e spese pubblicitarie.

“Nuova linfa vitale per il commercio di Ospitaletto - dichiara Massimo Reboldi, Assessore al Commercio, che prosegue: Con questi interventi cerchiamo di incoraggiare non solo a parole, ma con i fatti, gli operatori del commercio ad abbellire i propri spazi e incrementarne le tecnologie, perché se abbiamo negozi con facciate ristrutturate, vetrine nuove, arredi funzionali, a beneficiarne è si il commerciante, ma tutti i cittadini che vivono il paese. In questi anni i nostri commercianti hanno tanti investito per migliorare i propri punti vendita, anche grazie ai bandi del DUC-O, e pure sono stati attivi co-organizzatori nelle iniziative comunali. Il tessuto sociale di una comunità passa anche dai luoghi e dalle attività del commercio: con l’arrivo della primavera e delle festività, favoriamo il commercio locale e acquistiamo i nostri prodotti nelle botteghe di vicinato”.