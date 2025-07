tragedia

Classe 1999, residente nella bergamasca, si sarebbe tuffato nell'Oglio dopo aver bevuto una birra fredda: la congestione gli è stata fatale

E' Sukhwinder Singh, di 25 anni, l'uomo annegato ieri pomeriggio nel fiume Oglio a Palazzolo. La vittima è stata identificata dai carabinieri, che hanno sentito i testimoni e fatto luce sui contorni della vicenda: non un gesto estremo, come emerso in un primo momento, ma un incidente. Un bagno nel fiume finito in tragedia. Dovuta, con tutta probabilità, a una congestione.

Annega nel fiume a Palazzolo sull'Oglio: la vittima è un 25enne indiano

Stando alle ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, il giovane, classe 1999 e residente a Grumello del Monte, si era recato sulle sponde del fiume per cercare riparo dalla calura estiva nell'acqua. Prima di immergersi avrebbe bevuto una birra fredda: un fattore che, unito al caldo afoso e alla temperatura dell'acqua, avrebbe creato un mix fatale. Il 25enne si è tuffato nell'Oglio e non è più riemerso: alcuni conoscenti, che si trovavano con lui, non vedendolo più, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, nel cuore di Parco Metelli, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari e Palazzolo, con il supporto del gomme di Brescia e dell'elicottero. Il 25enne è stato individuato a ridosso del ponte ferroviario, un centinaio di metri più a valle rispetto al punto in cui si era tuffato, sul letto del fiume. Non c'è stato altro da fare, se non constatare il decesso. Nato in India e residente nella bergamasca, Sukhwinder Singh non aveva parenti in Italia. L'autorità giudiziaria ha disposto il rilascio della salma, consegnata alla comunità indiana di Carobbio degli Angeli.