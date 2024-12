Anime al servizio della comunità: la Croce Azzurra di Travagliato compie 35 anni

di Giulia Contin

Trentacinque anni per la Croce Azzurra, oggi come ieri al servizio della comunità. Il significativo traguardo della onlus travagliatese è stato celebrato la scorsa domenica, alla presenza dei tantissimi volontari, dell’Amministrazione comunale con l’assesora regionale Simona Tironi, e di diverse associazioni del territorio.

La Croce Azzurra di Travagliato compie 35 anni

La cerimonia si è aperta con il corteo che, dalla sede di via Napoleone, ha portato il serpentone in piazza Libertà e nella chiesa parrocchiale per la funzione religiosa. I festeggiamenti sono poi proseguiti al ristorante con un ottimo pranzo in compagnia. Per l’anniversario, infatti, non è mancato proprio nessuno, nemmeno Mina Ossoli, che nel lontano 1989 diede vita all’equipe. «Per me è un motivo di orgoglio vedere come la Croce Azzurra sia cresciuta nel corso degli anni - ha raccontato la fondatrice - Ricordo il gruppo dei primi cinquanta volontari, che ha messo l’anima per far partire il servizio. Così è nata, cresciuta ed è qui a festeggiare i suoi 35 anni».

Anime al servizio della comunità

A confermare la dedizione dei soci sono stati i presidenti che si sono succeduti nel tempo e che hanno partecipato con piacere alla giornata: Felicina Garzetti, Claudio Lazzaroni, Omar Togno, Giuseppe Bazzurini e Roberto Spedicato.

L’emozione si è vista anche nelle parole dell’attuale responsabile di Croce Azzurra, Serena Spinardi, che, mostrando il nuovo labaro dell’associazione, ha detto. «Trentacinque anni sono un bel pezzo di storia e se siamo arrivati fino a qui è merito di chi ha dedicato in passato e di chi dedica oggi il suo tempo e le sue energie. Grazie a tutti».

Parte del gruppo Anpas, la realtà offre soccorso sanitario d’emergenza ventiquattr’ore al giorno, tutti i giorni. Servizi programmati o interventi d’urgenza, i 100 operatori volontari attivi «non si tirano mai indietro, dimostrando in ogni momento una professionalità eccezionale», hanno ricordato il vicesindaco Christian Bertozzi e l’assessore con delega ai Servizi Sanitari Fausto Santi.