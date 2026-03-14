Amministrative 2026, a Corte Franca il Centrodestra torna a unirsi sotto Diego Orlotti

Alle elezioni amministrative che il 24 e 25 maggio chiameranno al voto i cittadini, a Corte Franca il Centrodestra si presenterà unito sotto la guida di Diego Orlotti. Già seduto tra i banchi dell’opposizione, come capogruppo della lista Diego Orlotti Sindaco, la candidatura del consigliere è stata annunciata questa mattina, sabato 14 marzo.

Amministrative 2026, il Centrodestra torna a unirsi sotto Diego Orlotti

Avvocato civilista, specializzato anche in diritto commerciale, immobiliare e del lavoro, Orlotti ha alle spalle già un’esperienza amministrativa in maggioranza nel ruolo di vicesindaco sotto il mandato di Gianpietro Ferrari, in carica dal 2016 al 2020. All’epoca, la frammentazione del centrodestra — diviso tra la candidatura leghista di Dario Lazzaretti e quella di Diego Orlotti, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia — aveva senza dubbio favorito la lista Prima di tutto Corte Franca e l’elezione dell’attuale sindaco Anna Becchetti (che oggi ha passato il testimone al suo vice, Lorenzo Olivero).

Negli anni successivi, però, quella frattura ha iniziato lentamente a ricomporsi e oggi c’è l’ufficialità: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lombardia Ideale – ma alla coalizione si aggiunge anche una civica – correranno insieme, sotto la guida di Orlotti.