Amministrative 2026, Corte Franca rompe gli indugi: Lorenzo Olivero è il primo candidato sindaco

Prima di Tutto Corte Franca rompe il silenzio. La lista guidata da Anna Becchetti, sindaca del paese franciacortino che a maggio tornerà alle urne, ha il suo nome per la corsa. Non sarà l’attuale prima cittadina, che per motivi personali ha scelto di non ricandidarsi: a prendere le redini del gruppo sarà il vicesindaco Lorenzo Olivero, che ora correrà per la fascia tricolore.

Lorenzo Olivero è il primo candidato sindaco

Lorenzo Olivero ha 46 anni e vive a Corte Franca, dove ha costruito la propria vita familiare e professionale, da oltre vent’anni. Nato ad Alba, in Piemonte, è cresciuto in provincia di Brescia, dove ha studiato e avviato il suo percorso lavorativo nel marketing, per una grande azienda del settore metalmeccanico legato alla termoidraulica e alla climatizzazione. Sposato da 16 anni con Silvia, è padre di due figlie, Alice e Viola, di 14 e 10 anni.

“Corte Franca è il luogo in cui ho scelto di vivere e crescere la mia famiglia – ha affermato il candidato – Per me è casa. Qui ho costruito relazioni, condiviso esperienze, imparato ad ascoltare e a conoscere da vicino bisogni, aspettative e potenzialità del territorio. L’idea di potermi mettere a disposizione di questa comunità come sindaco è per me un onore e, prima ancora, una grande responsabilità, che affronto con rispetto, impegno e spirito di servizio”

Le prime parole di Becchetti, a supporto

L’attuale sindaca quindi non tenta il bis, ma passa il testimone e resta in lista, per come sempre supportare il suo vice.