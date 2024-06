Amministrative 2024: l'affluenza Comune per Comune (In aggiornamento)

Si sono chiusi alle 23 i seggi per le elezioni Europee e per le Amministrative, che hanno chiamato ben 144 Comuni della provincia di Brescia ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. La media provinciale dell'affluenza al termine delle votazione per ora è di 65.98% (nel 2023 la media era stata del 58,13%)

Amministrative 2024: l'affluenza Comune per Comune

I primi dati a livello provinciale segnalano un'aumento della partecipazione al voto rispetto a un anno fa.

Il Comune con l'affluenza più alta per ora è Cimbergo (83,97%), mentre quello con l'affluenza più bassa è Prevalle (57,83%)

Di seguito le percentuali delle affluenze Comune per Comune

L'affluenza

Adro: 68,93

Alfianello: 71,26

Angolo Terme: 70,05

Bagnolo Mella: 66,10

Bagolino: 72,89

Barbariga: 74,90

Bassano Bresciano: 71,74

Bedizzole:

Berlingo: 70,41

Bione: 58,33

Borgo San Giacomo: 68,92

Borgosatollo: 65,79

Botticino: 65,44

Bovezzo: 66,34

Brandico: 68,02

Braone: 67,49

Breno: 77,15

Brione: 67,09

Caino: 59,29

Calcinato: 60,08

Calvagese: 64,26

Calvisano: 71,20

Capo di Ponte: 70,38

Capovalle: 68,03

Capriolo: 65,24

Carpenedolo: 62,63

Castegnato: 69,66

Castenedolo: 61,94

Casto: 67,14

Castrezzato: 59,16

Cedegolo: 68,14

Cellatica: 69,97

Cerveno: 73,31

Ceto: 66,04

Cevo: 67,92

Chiari: 68,77

Cigole: 75,00

Cimbergo: 83,97

Cividate Camuno: 77,50

Coccaglio: 64,81

Cologne: 69,09

Comezzano Cizzago: 69,63

Concesio: 62,61

Cortengo Golgi: 72,36

Corzano: 68,68

Dello: 67,03

Edolo: 66,45

Erbusco: 66,74

Fiesse: 64,90

Gardone Riviera: 67,83

Gardone Valtrompia: 62,93

Gargnano: 63,76

Gavardo: 61,42

Ghedi: 64,11

Gianico: 73,39

Idro: 68,68

Irma: 80,33

Iseo: 65,97

Lavenone: 72,46

Leno: 64,32

Limone sul Garda: 81,29

Lodrino: 67,51

Lograto: 68,95

Longhena: 78,26

Lozio: 72,27

Lumezzane: 63,99

Maclodio: 71,60

Mairano: 75,02

Malegno: 64,75

Manerba del Garda: 61,59

Marcheno: 69,05

Marmentino: 75,44

Marone: 79,31

Mazzano: 58,96

Monno: 75,19

Monte Isola: 79,31

Monticelli Brusati: 70,07

Montichiari: 62,73

Muscoline: 61,90

Niardo: 69,01

Nuvolento: 67,09

Nuvolera: 58,15

Ome: 76,25

Orzinuovi: 68,81

Orzivecchi: 65,73

Padenghe: 59,23

Paderno: 72,38

Paisco Loveno: 73,65

Paitone: 61,01

Paratico: 71,65

Passirano: 68,69

Pavone del Mella: 67,21

Pertica Alta: 68,14

Pertica Bassa: 69,23

Pezzaze: 74,70

Piancogno: 63,74

Pisogne: 70,36

Polaveno: 68,52

Pompiano: 72,87

Pontevico: 60,16

Pozzolengo: 68,68

Pralboino: 70,10

Preseglie: 68,99

Prevalle: 57,83

Provaglio: 63,53

Puegnago: 65,76

Remedello: 70,67

Rezzato: 62,16

Roccafranca: 71,12

Roè Volciano: 60,88

Rudiano: 72,21

Sabbio Chiese: 62,84

Sale Marasino: 66,01

Salò: 64,13

San Felice del Benaco: 68,52

San Gervasio Bresciano: 62,75

San Paolo: 67,61

Sarezzo: 63,07

Saviore dell'Adamello: 74,71

Sellero: 70,57

Seniga: 70,86

Serle: 68,88

Sirmione: 65,34

Sonico: 70,57

Sulzano: 70,66

Tavernole sul Mella: 69,51

Temù: 73,57

Tignale: 82,44

Tremosine: 76,64

Treviso Bresciano: 71,27

Urago d'oglio: 58,66

Vallio Terme: 62,62

Valvestino: 77,25

Verolanuova: 65,65

Verolavecchia: 72,14

Vestone: 60,97

Vezza d'Oglio: 63,11

Villa Carcina:

Villachiara: 69,81

Villanuova sul Clisi: 62,55

Vione: 71,64

Visano: 72,61

Vobarno: 60,81

Zone: 76,05