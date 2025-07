nel week end

La festa, che culminerà con le celebrazioni per i dieci anni della Protezione civile comunale, si terrà dal 18 al 20 luglio presso l'oratorio San Luigi

Tre giorni di informazione, solidarietà e divertimento: dal 18 al 20 luglio a Capriolo andrà in scena la prima festa organizzata dall’Associazione Amici della Protezione Civile, un evento pensato per celebrare l’impegno dei volontari sul territorio e avvicinare la comunità alla cultura della prevenzione e del soccorso.

Amici della Protezione civile: debutto per la festa a Capriolo tra svago e prevenzione

Teatro della festa sarà l'oratorio San Luigi, in via Vittorio Emanuele. E già parte il conto alla rovescia. Si parte venerdì 18 luglio, alle 19, con l’apertura dello stand gastronomico che darà via ai festeggiamenti, con musica e karaoke dalle 21 con Paolo Winner. Sabato 19 spazio ai bimbi e alle famiglie, per coltivare il seme del volontariato anche tra i più giovani: alle 16 sono previsti giochi a tema Protezione civile per i più piccoli, a cui farà seguito l’apertura dello stand con cucina tipica bresciana e musica dal vivo.

Le celebrazioni culmineranno domenica 20; alle 10 ci sarà un momento istituzionale per celebrare i 10 anni del Gruppo comunale, seguito alle 11 dalla messa e alle 12.30 dal pranzo con il taglio della torta. Durante i tre giorni di festa saranno presenti anche gli stand delle associazioni locali di volontariato.

Festa, ma anche solidarietà: il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di nuove attrezzature da utilizzare in caso di calamità e per il progetto Vita in Emergenza dedicato ai bambini capriolesi.