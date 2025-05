Vita in Emergenza: entra nel vivo il campo scuola della protezione civile

Sono in corso le attività di Vita in Emergenza, il campo scuola promosso dall'amministrazione e dal Gruppo di Protezione civile comunale di Capriolo (con il supporto dell'associazione Amici della Protezione civile) che ha trasformato il Plesso della scuola primaria in una piccola cittadella del volontariato in tuta gialla e di tutte le realtà che concorrono alla sicurezza del territorio.

Questa mattina (venerdì 2 maggio 2025) si è tenuta l'inaugurazione alla presenza del sindaco Luigi Vezzoli di Capriolo con lui il vice sindaco Angela Rivetti e l'assessore Mario Facchi. Presente anche il consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile Laura Trecani, Maria Rosa Pluda del CCv di Brescia, il coordinatore della Protezione Civile di Capriolo Roberto Alghisi e il presidente dell'associazione Amici della Protezione Civile di Capriolo Daniele Mafezzoni.

Tante attività

Da stamattina ben 48 bambini di quinta elementare sono diventati i protagonisti di laboratori, esercitazioni, prove pratiche e non solo per affacciarsi sul mondo della protezione civile e imparare quali comportamenti (e quali no) attuare in caso di calamità. Questa mattina i bambini hanno approfondito le specializzazioni fluviale, idrogeologica e sismica. Hanno inoltre potuto esplorare l'interno dell'ambulanza dei volontari del Gruppo Volontari Ambulanza di Capriolo. Nel pomeriggio le attività stanno proseguendo con laboratorio "Coltiviamo", la polizia locale, i volontari dell'antincendio boschivo e i cinofili. Successivamente i bambini si prepareranno a passare la notte in tenda prima di riprendere il tutto domani mattina, ma prima non mancherà nemmeno un'appassionante caccia al tesoro.

Promossa in collaborazione con i gruppi di Protezione civile del territorio, il Ccv di Brescia, il Gvac, i vigili del fuoco, ma anche Anc, Alpini e Polizia locale, pronti a fare rete per la buona riuscita del progetto, l'iniziativa è una vera e proposta esperienza immersiva, dal grande valore educativo, e un'occasione per conoscere il mondo del volontariato.

La gallery